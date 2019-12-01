Enfrentamiento armado cerca de zona escolar en Irapuato, Guanajuato deja un detenido y genera pánico entre estudiantes

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 16:51:35

Irapuato, Guanajuato, a 27 de octubre de 2025.– Un enfrentamiento armado entre agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y civiles armados provocó una intensa movilización policiaca la tarde de este lunes en una zona escolar de la colonia Jardines del Valle, donde se ubican dos secundarias.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando los elementos investigadores detectaron una camioneta Nissan Frontier color plata cuyos ocupantes portaban armas largas. Al marcarles el alto, los sujetos abrieron fuego contra los agentes, desatando un intercambio de disparos sobre la calle Alfonso Rincón Gallardo, entre la Secundaria Oficial y la Técnica 41.

Durante la refriega, uno de los presuntos agresores resultó herido en la espalda alta y fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, informaron fuentes oficiales. La camioneta involucrada quedó sobre la banqueta, mientras personal de la Fiscalía acordonó la zona para el levantamiento de casquillos y demás indicios.

El suceso provocó momentos de pánico entre estudiantes, docentes y vecinos, quienes reportaron haber escuchado múltiples detonaciones en plena hora de salida escolar. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la identidad de los agresores y el motivo del ataque.