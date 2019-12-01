Encuentran a persona sin vida a un costado de la carretera Ajuchitlán-Colón 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 15:54:03

Colón, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- Autoridades del municipio de Colón y servicios de emergencias, se movilizaron a la carretera estatal 110 Ajuchitlán-Colón, en donde se localizó el cuerpo sin vida de una persona.

Fue sobre el kilómetro 7+900, a un costado de un puente peatonal, en donde se reportó a la línea única de emergencias 911, el hallazgo de una persona.

Personal de Protección Civil del municipio de Colón, fueron quienes acudieron a la zona, y al aproximarse al cuerpo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue, en donde se determinarán las causas de su fallecimiento.