Por el homicidio de dos hermanas en Tingambato, Michoacán vinculan a proceso a dos mujeres

Uruapan, Michoacán, a 15 de julio 2026.- Un Juez de Control determinó uno vinculación a proceso en contra de Aide Guadalupe “N” y Martha Karina “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de dos hermanas.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, fue posible establecer que una de las víctimas mantenía una relación personal con un hombre que se encontraba en unión libre con una de las imputadas, situación que presuntamente motivó la planeación del crimen.

Las investigaciones permitieron determinar que el 18 de marzo del presente año, las ahora imputadas, en complicidad con otras personas, realizaron actos de vigilancia y seguimiento al vehículo en el que viajaban las víctimas, quienes arribaron a una empacadora ubicada sobre la carretera Uruapan-Pátzcuaro, en el municipio de Tingambato.

En ese lugar, dos hombres descendieron de una camioneta y accionaron armas de fuego en contra de Esbeidi C. y Marian C., quienes perdieron la vida a consecuencia de las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras que las ahora imputadas, también hermanas, participaron en la planeación del hecho y en las acciones que facilitaron su ejecución y la huida de los agresores.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada de Feminicidio, el Ministerio Público reunió datos de prueba suficientes para solicitar las respectivas órdenes de aprehensión, las cuales fueron obsequiadas por un Juez de Control y posteriormente cumplimentadas por personal de la institución.

En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Aide Guadalupe “N” y Martha Karina “N” por el delito de homicidio calificado; además, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.