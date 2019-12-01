Se forma la tormenta tropical "Elida" en el océano Pacífico

Se forma la tormenta tropical "Elida" en el océano Pacífico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 08:01:26
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Ciudad de México, a 15 de julio 2026.- La depresión tropical Cinco-E evolucionó para formar la tormenta tropical “Elida” en aguas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en punto de las 3:00 horas, el centro del fenómeno tenía su centro al sur-suroeste de las costas de Baja California Sur.

Igualmente, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ocasionará chubascos con descargas eléctricas en esa entidad.

Además, el pronóstico mencionó que “Elida” se transformará en un huracán en menos de 48 horas, pero no afectará al territorio nacional.

Por otra parte, el SMN prevé lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Así como lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche y Quintana Roo; lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán; con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional.

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