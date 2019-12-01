Menores de edad ultiman a chófer de aplicación en Mexicali; fueron detenidos en vehículo de la víctima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 08:44:15

Mexicali, Baja California, a 15 de julio 2026.- Tres menores de edad, identificados como Sheyla, de 16 años; Dylan, de 15 años, y otro joven de identidad protegida de 13 años, fueron detenidos por el homicidio de Flaviano López Martínez, conductor de taxi por aplicación en la ciudad de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes cometieron el crimen la noche del 8 de julio, cuando la adolescente identificada como Sheyla solicitó un viaje en la aplicación InDrive, desde la casa de su abuela ubicada en el fraccionamiento Villa Verde.

Posteriormente, los menores abordaron un vehículo de la marca Suzuki Ciaz, color beige, del año 2022.

Según las autoridades, durante el viaje los adolescentes tomaron un arma y le dispararon en la cabeza al hombre de 50 años, quien dos años atrás se retiro del Ejército Mexicano, en donde era sargento primero.

Tras asesinar a López Martínez, los tres lo escondieron en la cajuela y condujeron su unidad hasta un camino de tarrecería en la calle Río San Pedro Mezquital, en la colonia Villa del Colorado, en donde despojaron de sus ropas y pertenencias a la víctima y luego de prendieron fuego.

El día 10 de julio, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), localizó el vehículo en las calles Portugal y Rodesia, en el Conjunto Urbano Orizaba, por lo que le marcó el alto.

Durante la inspección los agentes notaron sangre en el interior y procedieron a detener los tres menores de edad por el homicidio del conductor de aplicación, cuyo cadáver fue encontrado el mismo día.