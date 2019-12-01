EEUU designa a grupo criminal de Michoacán y de Chihuahua como organizaciones extremistas internacionales

EEUU designa a grupo criminal de Michoacán y de Chihuahua como organizaciones extremistas internacionales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 12:20:13
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Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de julio 2026.- El gobierno de Estados Unidos, designó como organizaciones extremistas internacionales a un grupo criminal de la Tierra Caliente de Michoacán y a otro con presencia en Chihuahua.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, “Los Viagras” y el Cártel de Juárez son organizaciones terroristas a nivel global.

Por lo anterior aseguraron que ejercerán sanciones financieras internacionales, congelamiento de activos y restricciones comerciales, en contra de sus integrantes.

Además, la dependencia federal advirtió que, quienes colaboren con estos grupos podrían enfrentar consecuencias legales bajo las leyes antiterroristas estadounidenses.

Cabe recordar que en 2025, la Administración Trump agregó a los siguientes grupos delincuenciales mexicanos a la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO): Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y La Familia Michoacana.

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