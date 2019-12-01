Tras cateo en Zamora, Michoacán detienen a presunto responsable de abuso sexual de una niña

Tras cateo en Zamora, Michoacán detienen a presunto responsable de abuso sexual de una niña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 12:45:28
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Zamora, Michoacán, a 15 de julio 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Rafael “N”, por su posible relación en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una niña de 5 años. La diligencia fue ejecutada en un inmueble del municipio de Zacapu.

Sobre el practicar se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 7 de febrero del presente año la víctima fue llevada al domicilio de una amiga de su madre con la intención de que conviviera con otra niña. En ese lugar, el investigado, quien habitaba el mismo domicilio, presuntamente cometió el delito en su agravio.

Derivado de la denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora, se dio inicio a las investigaciones que permitieron establecer la posible responsabilidad de Rafael “N” en los hechos. Como resultado, se solicitó y obtuvo la orden judicial correspondiente, la cual fue cumplimentada durante la ejecución de la orden de cateo.

El detenido fue presentado ante el órgano jurisdiccional, a efecto de que le sea resuelta su situación jurídica.

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