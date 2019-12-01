Con “Miércoles Ciudadanos”, la FGE ha brindado atención a 360 víctimas, en seis regiones del estado

Morelia, Michoacán, a 15 de julio 2026.- Mediante la implementación de jornadas de Miércoles Ciudadanos en seis Fiscalías Regionales, la Fiscalía General del Estado ha brindado atención a 360 víctimas en seis regiones de la entidad, informó Israel Vega Rodríguez, Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho, durante una rueda de prensa.

Sobre el particular el servidor público dio a conocer que, del 13 de junio al 8 de julio de 2026, estas jornadas se llevaron a cabo en las fiscalías regionales de Morelia, Zamora, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, acercando los servicios institucionales a las personas usuarias y fortaleciendo la atención personalizada.

Como resultado de esta estrategia, 350 víctimas recibieron atención directa y especializada, lo que ha permitido escuchar de primera mano sus necesidades, revisar el avance de sus asuntos y canalizar las acciones necesarias para garantizar una atención oportuna.

Asimismo, informó que durante las jornadas en las que participa personal de las vicefiscalías de Operación y Coordinación Territorial, Evaluación y Control Interno, Derechos Humanos y Alto Impacto, fueron auditadas y supervisadas físicamente 250 carpetas de investigación, ejercicio realizado en presencia de las personas usuarias para verificar el estado procesal de los expedientes, revisar las diligencias practicadas y establecer acciones que permitan agilizar su integración y resolución.

Vega Rodríguez destacó que los Miércoles Ciudadanos forman parte de las acciones emprendidas por la Fiscalía General para fortalecer una procuración de justicia cercana, transparente y con enfoque en las víctimas, privilegiando el contacto directo con la ciudadanía y la supervisión permanente del trabajo ministerial.