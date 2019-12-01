Sheinbaum confirma entrega de "El Jando" a EEUU; fue piloto que llevó al "Mayo" y a hijo de "El Chapo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 10:48:48

Ciudad de México, a 15 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su Administración entregó a Estados Unidos, a Mauro Alberto “N” y/o Alejandro, alías “El Jando”, piloto que llevó a Santa Teresa, Nuevo México a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López, también conocido como “El Güero”, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana aseguró que la entrega del alto mando del Cártel de Sinaloa se hizo con total apego a la Ley de Seguridad Nacional.

Además, reveló que la entrega de “El Jando” y las de otros criminales se determinó durante las reuniones del Gabinete de Seguridad federal y con el propósito de proteger al país.

Por otra parte, admitió que en el momento de extraditar al señalado a EEUU, la Fiscalía General de la República (FGR) desconocía que era el piloto que llevó a los capos del crimen organizado al país vecino.

Recalcó que Mauro Alejandro “N” fue detenido en febrero de 2025 por su participación en una ofensiva contra autoridades federales que dejó un agente muerto y cinco heridos en Sinaloa.