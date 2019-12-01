Hallan dos cadáveres inhumados clandestinamente en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 12:40:12

Zamora, Michoacán, a 15 de julio 2026.- Tras realizar un cateo en un inmueble de la colonia Revolución fueron localizados los cuerpos putrefactos y enterrados de un hombre y una mujer, las víctimas no están identificados informaron fuentes policiales.

De acuerdo a información recabada por este medio de comunicación se informó que algunos vecinos de la citada colonia reportaron a los números de emergencias que del inmueble marcado con el número 522 salían olores fétidos.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron al lugar confirmando el fuerte olor por lo que resguardaron el lugar y solicitaron la intervención de las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Personal Especializado y Agentes Ministeriales llegaron al lugar y tras ingresar al domicilio en un cuarto localizaron los dos cadáveres enterrados clandestinamente por lo que realizaron las diligencias correspondientes.

Tras sacar los cuerpos informaron que se trataba de un hombre y una mujer, cuyos cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y determinar las causas del fallecimiento y sean identificados.

Cabe señalar que en ese mismo inmueble el pasado 02 de Julio fue localizado el cadáver de un joven de 19 años de edad degollado.