Por el delito de incendio provocado en mercado de Celaya, Francisco Javier “N” fue vinculado a proceso

Celaya, Guanajuato, a 19 de febrero 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) logró la vinculación a proceso de Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del incendio que consumió locales comerciales del Mercado Hidalgo, además de imputarle el delito contra la salud, tras los hechos registrados en febrero de este año.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado habría ingresado durante la madrugada del 15 de febrero de 2026, alrededor de las 04:12 horas, a la parte superior del mercado ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, donde presuntamente inició el fuego en dos establecimientos. Las llamas se extendieron rápidamente, generando pérdidas totales en los locales afectados y daños severos en otros negocios y bodegas del inmueble.

La emergencia provocó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio y elementos de seguridad municipal, quienes trabajaron para controlar el siniestro y resguardar la zona. En el sitio, testigos señalaron directamente a Francisco Javier “N” como el probable responsable, por lo que fue detenido en el lugar de los hechos.

Durante su aseguramiento, las autoridades le encontraron una dosis de droga, motivo por el cual también fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud. La escena fue procesada por peritos especializados, mientras agentes de Investigación Criminal recabaron indicios, testimonios y elementos de prueba que fueron integrados a la carpeta de investigación.

En audiencia, un juez analizó los datos presentados por la Fiscalía y resolvió vincularlo a proceso por los delitos de daños en su modalidad de incendio y contra la salud, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además de fijar el plazo legal para el cierre de la investigación complementaria.

Con esta resolución judicial, el caso continuará su curso legal, mientras se avanza en el esclarecimiento total de los hechos y la determinación de responsabilidades por los daños ocasionados a los comerciantes afectados.