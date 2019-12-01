FGE revisa 11 videos presentados por  Grecia Quiroz como evidencia en el caso Manzo: Carlos Torres Piña

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 12:38:45

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero del 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que se encuentra en proceso de revisión del material probatorio presentado por la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, relacionado con la investigación del homicidio de Carlos Manzo.

La evidencia entregada por la edil consiste en 11 videos que fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora indicó Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado y aclaró que no se trato de una denuncia, tal como se había planteado por la alcaldesa de Uruapan.

Apuntó que la FGE está enfocada en cotejar la autenticidad de este material antes de integrarlo formalmente al expediente. El objetivo principal es descartar cualquier manipulación o falsedad.

"Tenemos que hacer las indagaciones de investigaciones correspondientes para descartar cualquier situación de las circunstancias de los videos, insisto que sean videos que no sean con inteligencia artificial", señaló Torres Piña.

La revisión incluye verificar la procedencia de los videos, su contexto y la documentación adicional que los acompaña, asegurando que cumplan con los requisitos legales para ser considerados prueba dentro de la carpeta de investigación que ya se sigue, particularmente en el tema de delincuencia organizada.