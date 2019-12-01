Encuentran persona sin vida en Central de Abastos de Morelia, Michoacán; investigan causas de muerte

Encuentran persona sin vida en Central de Abastos de Morelia, Michoacán; investigan causas de muerte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 12:01:08
Morelia. Michoacán, a 19 de febrero 2026.- El cuerpo de una persona que murió bajo condiciones aún sin precisar, fue localizado en las inmediaciones de la Central de Abasto de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a un costado del puente peatonal que conecta las colonias Isaac Arriaga y Elías Pérez Ávalos, en las inmediaciones del distribuidor vial de la salida a Charo y de la Central de Abasto, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo el cual fue llevado al Semefo en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte.

