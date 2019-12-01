Golpe al crimen: interceptan semisumergible con más de 4 toneladas de estupefacientes en Colima; hay 3 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 11:17:10

Manzanillo, Colima, a 19 de febrero 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), interceptó y aseguró un semisumergible con más de cuatro toneladas de una sustancia ilegal en polvo, cerca de las costas de Manzanillo, Colima.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el cual agregó que en el operativo fueron tres presuntos traficantes de drogas.

“Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y detuvieron a 3 personas”, indicó el funcionario federal en redes sociales.

Asimismo, el secretario García Harfuch informó que la incautación representa una afectación millonaria al los cárteles de la droga que actúan dentro del territorio nacional.

“Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, puntualizó el morenista.