Golpe al crimen: interceptan semisumergible con más de 4 toneladas de estupefacientes en Colima; hay 3 detenidos

Golpe al crimen: interceptan semisumergible con más de 4 toneladas de estupefacientes en Colima; hay 3 detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 11:17:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Manzanillo, Colima, a 19 de febrero 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), interceptó y aseguró un semisumergible con más de cuatro toneladas de una sustancia ilegal en polvo, cerca de las costas de Manzanillo, Colima.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el cual agregó que en el operativo fueron tres presuntos traficantes de drogas.

“Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y detuvieron a 3 personas”, indicó el funcionario federal en redes sociales.

Asimismo, el secretario García Harfuch informó que la incautación representa una afectación millonaria al los cárteles de la droga que actúan dentro del territorio nacional.

“Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, puntualizó el morenista.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean unidad de transporte público en Acapulco, Guerrero; hay dos menores heridas
Presunto responsable de abusar sexualmente de su hijastro, es detenido por la FGE
FGE revisa 11 videos presentados por  Grecia Quiroz como evidencia en el caso Manzo: Carlos Torres Piña
Mediante estrategia de prevención del delito la SSP Michoacán promueve entornos escolares más seguros
Más información de la categoria
Golpe al crimen: interceptan semisumergible con más de 4 toneladas de estupefacientes en Colima; hay 3 detenidos
Grecia Quiroz gana la batalla a Noroña; IEM sanciona al senador por violencia política de género
Día del Ejército: vigilan las calles, levantan obras y salvan vidas
Designan a José María Balcázar como nuevo presidente de Perú
Comentarios