Mediante estrategia de prevención del delito la SSP Michoacán promueve entornos escolares más seguros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 12:07:41

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero 2026.- A través de pláticas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y adultos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) impulsa acciones de prevención y proximidad social en centros educativos y empresas de distintos municipios del estado, con el objetivo de fortalecer entornos seguros y promover una convivencia responsable.

Sobre el particular se informó que personal del Agrupamiento de Proximidad Social de la Guardia Civil imparte pláticas sobre educación vial, prevención de conductas de riesgo, medidas contra la extorsión y uso adecuado del número de emergencias 911, reforzando así la cultura de la legalidad desde edades tempranas.

Estas jornadas se han desarrollado en Tuxpan, Gabriel Zamora, Coeneo, Carácuaro, Zitácuaro, Puruándiro, Huaniqueo, Churintzio, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia, Los Reyes y Pátzcuaro; en dichos puntos, se mantiene un contacto directo con la comunidad estudiantil y la ciudadanía en general.

Con estas acciones, la Guardia Civil reafirma su compromiso de mantener una cercanía permanente con la sociedad, fortaleciendo la confianza y la prevención como pilares de la construcción de la paz en Michoacán.

La SSP continuará impulsando programas integrales que contribuyan al bienestar y la seguridad de las y los michoacanos.