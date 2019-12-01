Grecia Quiroz gana la batalla a Noroña; IEM sanciona al senador por violencia política de género

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 10:44:16

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero 2026.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), sancionó al senador Gerardo Fernández Noroña por violencia política de género en agravio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

El morenista deberá retirar, en un plazo de 24 horas, las expresiones consideradas misóginas contra la alcaldesa; igualmente, se le ordenó abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o molestia en perjuicio de la afectada.

Cabe recordar que la edil l promovió un Procedimiento Especial Sancionador después de que el legislador federal la agraviara verbalmente en repetidas ocasiones.

Por lo anterior, la consejera jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez, informó que el IEM dictó medidas cautelares en favor de la presidenta municipal.

En noviembre de 2025, después del asesinato de Carlos Manzo, esposa de Grecia Quiroz, el senador Fernández Noroña criticó los señalamientos de la viuda en contra de sus compañeros de partido Leonel Godoy y Raúl Morón.

En ese sentido, el ahora sancionado consideró que los señalamientos de la presidenta municipal obedecen a que buscará la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027.

“La ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmó, va a ser candidata; de ahí a que nos gane hay un mar de distancia. Pero es evidente que ya está en esa línea.”, remarcó el legislador durante una transmisión en vivo.