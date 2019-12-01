Incendio en fábrica de pegamentos en San Francisco del Rincón deja cuantiosos daños materiales 

San Francisco del Rincón, Guanajuato, a 19 de febrero 2026.- Un fuerte despliegue de socorristas y corporaciones de emergencia de distintas instituciones se registró la tarde de este miércoles, luego del incendio de una fábrica de pegamentos ubicada a un costado de la carretera que conecta a León con San Francisco del Rincón, hecho que dejó cuantiosos daños materiales y más de 50 personas evacuadas de manera preventiva.

El siniestro se originó alrededor de las cinco de la tarde en el interior de la planta industrial, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia, así como una densa columna de humo que alertó a trabajadores, vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Como parte de los protocolos de seguridad, autoridades de Protección Civil implementaron un operativo preventivo que derivó en la evacuación de 28 empleados de la fábrica y 30 habitantes de viviendas cercanas, con el objetivo de reducir riesgos ante la posibilidad de explosiones y la propagación del fuego.

El director de Protección Civil municipal, Cresensio Sánchez, informó que dentro del inmueble se encontraban almacenados pegamentos, adhesivos, materiales plásticos, fierro y varios barriles con sustancias inflamables, lo que facilitó la rápida expansión del incendio y provocó al menos dos explosiones durante la emergencia.

“Las características de los materiales almacenados hicieron que el fuego se propagara con rapidez, por lo que se actuó de inmediato para evitar consecuencias mayores”, explicó el funcionario.

Las labores de combate al siniestro fueron realizadas de manera coordinada por cuerpos de emergencia municipales, con el apoyo de corporaciones de San Francisco del Rincón y autoridades estatales, logrando finalmente controlar y sofocar el incendio.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se ha determinado la causa que originó el incidente, por lo que se llevarán a cabo las investigaciones y peritajes correspondientes. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron de consideración.