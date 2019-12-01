Por denuncia anónima fue desactivado palenque clandestino al sur de Morelia, Michoacán

Por denuncia anónima fue desactivado palenque clandestino al sur de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 15:06:14
Morelia, Mich., a 2 de febrero de 2026.— Un palenque clandestino fue desactivado el fin de semana en la zona sur de Morelia, como resultado de un operativo conjunto desplegado tras denuncias ciudadanas realizadas al número de emergencias 911.

La acción se llevó a cabo en la colonia La Morita, la noche del sábado, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Civil, Ejército Mexicano y Policía Morelia acudieron al sitio señalado para verificar la presunta realización de un evento ilegal.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades localizaron el inmueble y procedieron a inhabilitar el lugar, aunque no se confirmó si en ese momento se estaban llevando a cabo peleas de gallos. Tampoco se reportaron personas detenidas ni incidentes durante la intervención.

Las autoridades reiteraron que los palenques y espectáculos de este tipo están prohibidos en Michoacán, ya que representan riesgos para la seguridad pública y suelen estar vinculados con actividades fuera de la ley.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier evento ilegal a través del 911 o del 089, como parte de las acciones para prevenir este tipo de prácticas en la entidad.

