Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 12:16:04

Jilotzingo, Estado de México, 2 de febrero del 2026.- Alejandra Rojas Báez, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, y su primo Noé Jacob Pérez Rojas fueron localizados con vida luego de haber sido reportados como desaparecidos durante el fin de semana.

De acuerdo con autoridades, ambas personas fueron encontradas desorientadas en un paraje ubicado entre los municipios de Jilotzingo y Naucalpan, donde recibieron atención médica inmediata.

Se informó que no presentan lesiones de gravedad, aunque permanecen bajo observación.

La Fiscalía del Estado de México informó que mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.