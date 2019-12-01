Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo

Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 12:16:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jilotzingo, Estado de México, 2 de febrero del 2026.- Alejandra Rojas Báez, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, y su primo Noé Jacob Pérez Rojas fueron localizados con vida luego de haber sido reportados como desaparecidos durante el fin de semana.

De acuerdo con autoridades, ambas personas fueron encontradas desorientadas en un paraje ubicado entre los municipios de Jilotzingo y Naucalpan, donde recibieron atención médica inmediata.

Se informó que no presentan lesiones de gravedad, aunque permanecen bajo observación.

La Fiscalía del Estado de México informó que mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Ultiman a tiros a dos individuos afuera de un club nocturno en Zamora, Michoacán 
Vuelca camión de pasajeros en La Piedad, Michoacán; hay un muerto y 20 heridos
Vinculan a proceso a sujeto que poseía una moto robada en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030
¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Ultiman a tiros a dos individuos afuera de un club nocturno en Zamora, Michoacán 
Comentarios