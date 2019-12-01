Disparan por la espalda a un adolescente que se trasladaba en una motocicleta en Celaya, Guanajuato; se habría tratado de un asalto

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 16:30:50

Celaya, Guanajuato, a 2 de febrero de 2026.- Un adolescente que circulaba a bordo de su motocicleta, recibió un disparo producido por arma de fuego en la espalda tras un presunto robo en la ciudad de Celaya.

Los hechos se registraron el mediodía de este lunes sobre avenida Tecnológico bajo el puente desnivel, sitio al que se desplazaron elementos policíacos y socorristas.

En la zona encontraron a un joven de alrededor de 15 años de edad, quién presentaba la lesión de bala en la espalda, por lo que al ser estabilizado, fue llevado a un nosocomio donde continúa su atención médica.

En los primeros reportes se mencionaba sobre un accidente, sin embargo encontraron a la víctima herido por arma de fuego.

Hasta el momento se ignora identidad de la persona, el caso ya se encuentra en proceso de investigación a manos de personal de la Fiscalía del Estado, quienes determinarán el móvil de la agresión.