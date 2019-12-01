Identifican a hombres que fueron ultimados afuera de un bar en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 16:12:05

Zamora, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Como José María C., de 38 años de edad, y Luis Leonardo L. L., de 22 años,fueron identificados los dos individuos que fueron asesinados a balazos en las afueras del bar The Madison de esta ciudad.

Como oportunamente se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de lunes en el referido lugar ubicado en la avenida Manuel Gómez Morin, habían asesinado a balazos a dos personas.

Fue al continuar con las indagatorias del caso que los ahora occisos fueron identificados por sus deudos como José María C., de 38 años de edad, y Luis Leonardo L. L., de 22 años.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.