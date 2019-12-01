Identifican a hombres que fueron ultimados afuera de un bar en Zamora, Michoacán

Identifican a hombres que fueron ultimados afuera de un bar en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 16:12:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Como José María C., de 38 años de edad, y Luis Leonardo L. L., de 22 años,fueron identificados los dos individuos que fueron asesinados a balazos en las afueras del bar The Madison de esta ciudad.

Como oportunamente se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de lunes en el referido lugar ubicado en la avenida Manuel Gómez Morin, habían asesinado a balazos a dos personas.

Fue al continuar con las indagatorias del caso que los ahora occisos fueron identificados por sus deudos como José María C., de 38 años de edad, y Luis Leonardo L. L., de 22 años.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a hombres que fueron ultimados afuera de un bar en Zamora, Michoacán
Por denuncia anónima fue desactivado palenque clandestino al sur de Morelia, Michoacán
Arrestan a hijo de alcaldesa de San Quintín, BC; habría agredido a manifestantes
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Más información de la categoria
Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030
¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Tren México-Toluca "El Insurgente" fue inaugurado tras más de 10 años de obras
Comentarios