Tren México-Toluca "El Insurgente" fue inaugurado tras más de 10 años de obras

Ciudad de México, 2 de febrero del 2026.- El Gobierno de México puso en operación este lunes 2 de febrero de 2026 la etapa final del Tren Interurbano México–Toluca “El Insurgente”, con lo que se concluyó una obra que tomó 12 años en completarse y que representó una inversión total de 100 mil millones de pesos, tras diversos retrasos y ajustes en su presupuesto.

El proyecto, iniciado en 2014, conecta la ciudad de Toluca, en el Estado de México, con el poniente de la Ciudad de México, atravesando la zona montañosa que separa ambas regiones. Se estima que el sistema atenderá a más de 230 mil usuarios diarios.

Con la entrada en operación del tramo III, de 8.4 kilómetros, el tren alcanza una extensión total de 57.7 kilómetros y cuenta con siete estaciones: cuatro ubicadas en el Estado de México —Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma— y tres en la capital del país —Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio—, informó el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

El recorrido completo, cuya apertura estaba prevista originalmente para 2023, tendrá una duración aproximada de 50 minutos, con una frecuencia de paso de cinco a siete minutos entre trenes.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, detalló que el sistema operará con hasta 20 trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros. En su fase inicial, las unidades alcanzarán velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, con la posibilidad de llegar de manera eventual a 160 kilómetros por hora, y un promedio de operación de 90 kilómetros por hora.

La tarifa del servicio será variable según la distancia recorrida, con precios que irán de 15 a 100 pesos. El costo del trayecto completo entre Observatorio y Toluca quedó establecido en 90 pesos.