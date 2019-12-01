Arrestan a hijo de alcaldesa de San Quintín, BC; habría agredido a manifestantes

Arrestan a hijo de alcaldesa de San Quintín, BC; habría agredido a manifestantes
San Quintín, Baja California, a 2 de febrero 2026.- Erick “N”, hijo de Miriam Cano, alcaldesa de San Quintín, Baja California fue detenido por presuntamente golpear a manifestantes que protestaban contra su madre.

Según imágenes que circulan en redes sociales, el pasado 1 de febrero, el joven intervino en un plantón que mantiene un grupo de personas en las oficinas del municipio, para protestar por el aumento en el predial y el presunto mal manejo del dinero público.

Además, existe otra videograbación en la que se le puede observar esposado mientras es escoltado por policías.

Por su parte, el señalado comentó “Mi cargo no otorga privilegios a nadie” y agregó que respetará plenamente el actuar de las instancias competentes y permitirá que las diligencias jurídicas sigan su curso conforme a derecho.

Igualmente, subrayó que la “libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal y con respeto a los derechos de todas las personas”.

