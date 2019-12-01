Por ataque de celos hombre mata a su pareja y hiere al ex esposo en Tijuana

Tijuana, Baja California, a 13 de septiembre de 2025.- Una visita para recoger a sus hijos terminó en tragedia para una familia, en la colonia Infonavit Presidentes de Tijuana, donde un hombre atacó a balazos a su novia y al exesposo de ella, presuntamente por un ataque de celos.

El hecho ocurrió la noche del viernes de 12 de septiembre en una vivienda ubicada en la calle Gustavo Díaz Ordaz, esquina con avenida Alemán Valdez. Vecinos reportaron al 911 varias detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a la policía municipal y a paramédicos de la Cruz Roja.

En el lugar encontraron a la mujer con un disparo en la cabeza, quien fue declarada muerta pese a los intentos de reanimación. Su ex pareja fue localizado con heridas en la espalda, estabilizado y trasladado a un hospital en estado grave.

De acuerdo con testimonios, la víctima llegó al domicilio de su ex esposo para recoger a sus hijos cuando su actual novio irrumpió en la vivienda y abrió fuego. La Fiscalía General del Estado de Baja California inició las investigaciones y peritos realizaron diligencias en la escena.