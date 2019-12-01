Ponen en libertad a joven de 13 años que baleó a su mamá en la CDMX por quitarle el celular

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 10:03:30

Ciudad de México, 30 de octubre del 2025.- Autoridades de la Ciudad de México dejaron en libertad al joven de 13 años de edad detenido por disparar en contra de su propia madre en un domicilio ubicado en la zona de Polanco.

Según se dio a conocer por las autoridades, el adolescente fue entregado a su padre, en tanto que la madre sigue en recuperación tras el balazo recibido en la cara.

La investigación realizada del hecho relata que el pasado 25 de octubre de 2025 Paula “N” sorprendió a su hijo identificado como Viggio “N” en el consumo de bebidas alcohólicas en su casa, razón por la cual le arrebató su celular.

Tras una intensa discusión, el menor de edad tomó una pistola y le disparó en la mandíbula a su madre.

En el suceso, otro de los hijos, de 11 años de edad, resultó con una lesión en la cabeza al recibir un golpe con la cacha del arma de fuego.

El joven tras darse cuenta de su ilícito trató de escapar de la casa en Polanco, sin embargo, fue detenido y puesto en resguardo en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.

Cabe destacar que el padre del menor, un hombre de 51 años de edad, prestó la pistola con la cual su hijo agredió a la mamá.