Muere perrito en incendio de casa en la CDMX; altar de muertos originó el siniestro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 12:46:32

Ciudad de México, 30 de octubre del 2025.- Un perrito perdió la vida luego de ser víctima de un incendio en una casa de la Ciudad de México; el siniestro se originó a causa de un altar con motivo del Día de Muertos.

Autoridades informaron que los hechos tuvieron lugar durante la mañana del jueves en la alcaldía Venustiano Carranza, cuando bomberos capitalinos fueron avisados sobre el incendio de un domicilio en la colonia Del Parque, a donde se trasladaron de manera inmediata.

Los apagafuegos rescataron del inmueble a tres perritos, lamentablemente uno sin vida; en cuanto a personas, solo una fue atendida pero no por lesiones, sino que sufrió de una crisis nerviosa.

Reportes preliminares indican que el siniestro comenzó debido a que el fuego de una vela alcanzó una cortina.