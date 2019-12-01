Automovilista fallece calcinado tras accidente en la Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:34:19

Taretan, Michoacán, a 30 de octubre 2025.- Trágica muerte encontró un automovilista luego de que tras chocar con su vehículo, este se incendiara y el conductor terminara calcinado, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro, 107+600 de la referida carretera se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil quienes al arribar encontraron un vehículo Nissan Versa blanco, con placas PKA-605-E, el cual se impactó por alcance contra un tráiler y luego se incendió.

Lamentablemente el conductor quedó atrapado dentro del vehículo en donde pereció calcinado, hechos de los que tomó conocimiento la FGE.