Automovilista fallece calcinado tras accidente en la Siglo XXI

Automovilista fallece calcinado tras accidente en la Siglo XXI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:34:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Taretan, Michoacán, a 30 de octubre 2025.- Trágica muerte encontró un automovilista luego de que tras chocar con su vehículo, este se incendiara y el conductor terminara calcinado, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro, 107+600 de la referida carretera se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil quienes al arribar encontraron un vehículo Nissan Versa blanco, con placas PKA-605-E, el cual se impactó por alcance contra un tráiler y luego se incendió.

Lamentablemente el conductor quedó atrapado dentro del vehículo en donde pereció calcinado, hechos de los que tomó conocimiento la FGE.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en Morelia, Michoacán, vehículo relacionado a robo con violencia 
Automovilista fallece calcinado tras accidente en la Siglo XXI
Fatal accidente en laterales de Paseo de la República en Querétaro
Hombre pierde la vida al interior del parque Querétaro 2000
Más información de la categoria
Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia
Ponen en libertad a joven de 13 años que baleó a su mamá en la CDMX por quitarle el celular
Michoacán facilita filmaciones en comunidades purépechas durante Noche de Muertos
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Comentarios