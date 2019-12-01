Michoacán facilita filmaciones en comunidades purépechas durante Noche de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 09:20:35

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2025.- Durante la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), encabeza un despliegue integral para acompañar y facilitar el trabajo de producciones audiovisuales nacionales e internacionales que filmarán en distintas comunidades purépechas.

El operativo, comentó Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán, incluye coordinación con autoridades municipales, cuerpos de seguridad, enlaces comunitarios y prestadores de servicios locales, asegurando que cada filmación se desarrolle con respeto cultural y en condiciones de armonía con las comunidades anfitrionas.

“Este esfuerzo fortalece la posición de Michoacán como territorio fílmico de alcance global y como referente en el manejo responsable del patrimonio cultural”, comentó el titular de la política turística estatal.

Equipos provenientes de España, Suecia, Chile, Argentina y México recorren en estos días comunidades como Nuevo Parangaricutiro, Santa Fe de la Laguna, Janitzio, Tzintzuntzan, Cuanajo, Zirahuén, Erongarícuaro y Uruapan, documentando la espiritualidad, gastronomía y estética de la Noche de Muertos.

Cada producción encuentra en Michoacán no solo escenarios naturales y humanos excepcionales, sino también una estructura institucional que permite filmar con sensibilidad y orden, agregó Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Cofilmich.

La Noche de Muertos en Michoacán es motivo de que los ojos del mundo se posen en su origen, permitiendo a los visitantes comprobar el eslogan cinematográfico: “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”.