Michoacán facilita filmaciones en comunidades purépechas durante Noche de Muertos

Michoacán facilita filmaciones en comunidades purépechas durante Noche de Muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 09:20:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2025.- Durante la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), encabeza un despliegue integral para acompañar y facilitar el trabajo de producciones audiovisuales nacionales e internacionales que filmarán en distintas comunidades purépechas.

El operativo, comentó Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán, incluye coordinación con autoridades municipales, cuerpos de seguridad, enlaces comunitarios y prestadores de servicios locales, asegurando que cada filmación se desarrolle con respeto cultural y en condiciones de armonía con las comunidades anfitrionas.

“Este esfuerzo fortalece la posición de Michoacán como territorio fílmico de alcance global y como referente en el manejo responsable del patrimonio cultural”, comentó el titular de la política turística estatal.

Equipos provenientes de España, Suecia, Chile, Argentina y México recorren en estos días comunidades como Nuevo Parangaricutiro, Santa Fe de la Laguna, Janitzio, Tzintzuntzan, Cuanajo, Zirahuén, Erongarícuaro y Uruapan, documentando la espiritualidad, gastronomía y estética de la Noche de Muertos.

Cada producción encuentra en Michoacán no solo escenarios naturales y humanos excepcionales, sino también una estructura institucional que permite filmar con sensibilidad y orden, agregó Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Cofilmich.

La Noche de Muertos en Michoacán es motivo de que los ojos del mundo se posen en su origen, permitiendo a los visitantes comprobar el eslogan cinematográfico: “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en Morelia, Michoacán, vehículo relacionado a robo con violencia 
Automovilista fallece calcinado tras accidente en la Siglo XXI
Fatal accidente en laterales de Paseo de la República en Querétaro
Hombre pierde la vida al interior del parque Querétaro 2000
Más información de la categoria
Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia
Ponen en libertad a joven de 13 años que baleó a su mamá en la CDMX por quitarle el celular
Michoacán facilita filmaciones en comunidades purépechas durante Noche de Muertos
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Comentarios