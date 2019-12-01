Fatal accidente en laterales de Paseo de la República en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:15:30
Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- Servicios de emergencias y elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento de un hecho de tránsito, en donde un motociclista perdió la vida.

Fue a la altura de Jurica, en dirección a la capital queretana, sobre carriles laterales en donde un camión recolector de basura, invadió el carril del motociclista, al intentar ingresar a un inmueble.

Eso ocasionó, que el motociclista perdiera el control y a consecuencia se impactara contra un poste, en donde desafortunadamente perdió la vida.

La zona fue acordonada por policías municipales como primeros respondientes, mismos que pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado al conductor del camión, en donde se determinará su situación jurídica.

Servicios periciales acudieron para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.

Noventa Grados
