Hombre pierde la vida al interior del parque Querétaro 2000

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:14:20

Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre 2025.- La mañana de este jueves, un hombre de aproximadamente 60 años de edad, perdió la vida, al interior del parque Querétaro 2000, aparentemente a causa de un paro cardiaco.

La persona se encontraba realizando actividades físicas, cuando comenzó a sentirse mal, posteriormente se desvaneció, quedando sin signos vitales.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron a los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.