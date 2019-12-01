Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:40:54

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Con el propósito de fomentar la convivencia y diversión entre dueños y mascotas, así como promover la adopción, el cuidado responsable y el apoyo a refugios, este viernes 31 de octubre se llevará a cabo la 4ª edición del Mascotafest en el jardín ubicado frente al Mercado de Dulces, en el Centro de Morelia.

El evento es impulsado por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, la diputada Sandra Arreola Ruíz y el regidor Fausto Vallejo Mora, en coordinación con la Universidad Nova Spania, Hotel Victoria, Hotel Juaninos, Veterinaria Animaniac y diversas organizaciones animalistas.

El Mascotafest 2025 busca fortalecer el vínculo entre las familias y sus animales de compañía, además de servir como un espacio de encuentro para fomentar la adopción y recaudar donaciones en beneficio de asociaciones protectoras e independientes.

El programa incluye una feria de adopción, venta con causa de artículos y premios para mascotas, así como un concurso temático libre en el que podrán participar todos los interesados.

Fecha: Viernes 31 de octubre

Registro: 4:30 p.m.

Inicio del concurso: 5:00 p.m.

Lugar: Jardín frente al Mercado de Dulces, Centro Histórico de Morelia

La inscripción al concurso consiste en una donación de 60 pesos o 3 kilos de croquetas, los cuales serán entregados a asociaciones y animalistas independientes.

Registro e informes: 443 440 7814

Premios:

1. Una bicicleta

2. Una noche para dos personas en el Hotel Victoria + efectivo

3. Cena para dos personas en Terraza Juaninos

4. Bocina portátil

Con este tipo de actividades, los organizadores refrendan su compromiso con el bienestar animal, la solidaridad y la construcción de una sociedad más empática y responsable con los seres vivos que nos acompañan.