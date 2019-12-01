Aseguran en Morelia, Michoacán, vehículo relacionado a robo con violencia 

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre 2025.- Como resultado de una acción operativa y de inteligencia coordinada entre personal de la Policía Morelia y la Fiscal General del Estado (FGE) se logró el aseguramiento un vehículo relacionado con hechos de robo con violencia dentro de un fraccionamiento residencial.

Sobre el particular se informó que fue en seguimiento al referido robo, que los agentes de la ley llevaron a cabo tareas investigación.

Fue en la colonia Mirador del Punhuato, derivado del seguimiento de cámaras de videovigilancia del C4 y pesquisas, que se logró localizar y asegurar el automóvil.

Finalmente la unidad fue puesta a disposición de las  autoridades para los efectos de ley.

