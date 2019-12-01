Policías municipales de Felipe Carrillo Puerto acuden a atender un reporte de un vehículo con reporte de robo; uno de ellos fue abatido

Felipe, Carrillo Puerto, Quintana Roo, a 15 de febrero de 2026.- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) perdió la vida luego de ser atacado cuando, junto con otros policías, acudía a atender el reporte de un vehículo con reporte de robo en un tramo del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

De acuerdo con la corporación, se implementó un operativo de búsqueda y recuperación de la unidad en una brecha ubicada sobre la carretera Tepich–San Ramón. En ese punto, los agentes fueron sorprendidos por disparos de arma de fuego provenientes de la zona selvática, lo que activó el llamado Código Rojo y derivó en un despliegue coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno para asegurar el área, sin que se reportara riesgo para la población.

Durante la intervención resultó gravemente herido el policía estatal Alejandro N, quien fue trasladado al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el agente falleció a causa de las lesiones ocasionadas por impactos de bala.

La SSC expresó que brindará acompañamiento y respaldo a la familia del elemento caído, al tiempo que reconoció su labor en favor de la seguridad. Asimismo, reiteró que continuará con las acciones para garantizar la estrategia de seguridad en la región.

Testigos señalaron que la agresión tomó por sorpresa a los uniformados, quienes se dividieron para responder a la situación: algunos repelieron el ataque, otros aseguraron el vehículo robado y un tercer grupo se encargó de auxiliar y trasladar al compañero herido al hospital, donde finalmente se confirmó su deceso.

A través de redes sociales, la alcaldesa Mary Hernández lamentó los hechos y expresó sus condolencias, así como su respaldo a familiares y amigos del agente de Seguridad Ciudadana.