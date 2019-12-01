Hallan cuerpo en camino de terracería en Uruapan, Michoacán

Hallan cuerpo en camino de terracería en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 14:45:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 15 de febrero del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un camino de terracería ubicado en el Cerro de Las Cruz en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, en las inmediaciones de la colonia Granjas de Bellavista, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Una cadena de oro y un fusil exclusivo del Ejército: Con lujo, poder e impunidad presume a su “niña” uno de los mayores capos de Michoacán
Vinculan a proceso a los 30 presuntos integrantes de un grupo delictivo que fueron detenidos en Querétaro
Auto vuelca en el boulevard Bernardo Quintana de la capital queretana; dejó daños materiales
Detenido roba patrulla de la Guardia Nacional, tras accidente vial en el Macrolibramiento de Huimilpan, Querétaro
Más información de la categoria
Una cadena de oro y un fusil exclusivo del Ejército: Con lujo, poder e impunidad presume a su “niña” uno de los mayores capos de Michoacán
Combis subirán a Altozano de manera definitiva, adelanta Gladyz Butanda
Detenido roba patrulla de la Guardia Nacional, tras accidente vial en el Macrolibramiento de Huimilpan, Querétaro
Hallan cuerpo en camino de terracería en Uruapan, Michoacán
Comentarios