Hallan cuerpo en camino de terracería en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 14:45:01

Uruapan, Michoacán, 15 de febrero del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un camino de terracería ubicado en el Cerro de Las Cruz en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, en las inmediaciones de la colonia Granjas de Bellavista, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.