En febrero, aprovecha el 5% de descuento en el pago del predial en Morelia

Morelia, Michoacán, 15 de febrero de 2026.– El Ayuntamiento de Morelia recuerda a la ciudadanía que durante febrero continúa el 5 por ciento de descuento en el pago del predial, como una medida de apoyo a la economía familiar, y un incentivo para cumplir oportunamente con esta contribución, la cual permite fortalecer los servicios públicos y el desarrollo del municipio.

Para facilitar el trámite, se cuenta con 22 sitios fijos de recaudación en funcionamiento, de lunes a viernes, en un horario de 08:30 a 15:30 horas, ubicados estratégicamente en distintos puntos de la mancha urbana, así como en las tenencias de Capula, Tiripetío y Teremendo de los Reyes, con el objetivo de brindar cercanía, agilidad y comodidad a las y los contribuyentes.

Además, los sábados se puede realizar el pago en la Ventanilla Única de los juzgados cívicos, ubicados en el Centro Administrativo de Morelia (CAM); en el Panteón Municipal de Morelia; y en UCOCA, Servicentro, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. Asimismo, está disponible el pago en línea las 24 horas, a través del portal oficial www.morelia.gob.mx.

Con estas alternativas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de brindar facilidades a la ciudadanía, para aprovechar el descuento vigente durante febrero.