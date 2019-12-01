Semar captura en Ecatepec a Iris “N.”, objetivo prioritario por extorsión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 13:52:23

Ecatepec, Estado de México, 15 de febrero del 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la detención de una mujer identificada como Iris “N.”, considerada objetivo prioritario en el Estado de México por su presunta participación en actividades delictivas.

De acuerdo con la dependencia, la mujer es señalada como posible generadora de violencia y estaría relacionada con delitos como extorsión, delincuencia organizada y cobro de piso.

La captura se realizó en el municipio de Ecatepec de Morelos, en un operativo coordinado con la Policía Metropolitana y en apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En un comunicado, la Semar destacó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y reiteró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad trabajan de manera permanente con capacidades de inteligencia e investigación, en estricto apego al marco legal.

Las autoridades continuarán con las indagatorias correspondientes para determinar la situación jurídica de la detenida.