Marinos aseguran camioneta abandonada con impacto de arma de fuego, estupefaciente y un casco balístico en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 13:34:45

Aquila, Michoacán, 15 de febrero del 2026.- Elementos de la Marina de México aseguraron una camioneta abandonada con impactos de bala, la cual contaba con reporte de robo.

Sobre el particular se informó que elementos en la Marina, en coordinación con la Guardia Civil, realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito en el municipio de Aquila, Michoacán.

En un momento determinado localizaron, sobre la orilla de un camino que conduce a Aquila una camioneta en calidad de abandono, fue al verificar su estatus, se confirmó que la unidad tenía reporte de robo.

Es de mencionar que al ser revisada, se constató que presentaba impactos de arma de fuego, así como daños en el medallón y el quemacocos.

En el interior de la cajuela se encontraron un casco balístico y una bolsa de plástico con marihuana, con un peso aproximado de 200 gramos.