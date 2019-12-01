Auto vuelca en el boulevard Bernardo Quintana de la capital queretana; dejó daños materiales

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 17:32:59

Querétaro, Querétaro, a 15 de febrero de 2026.- Esta tarde, un auto protagonizó un aparatoso accidente, sobre carriles centrales de Bernardo Quintana, que dejó como saldo, severos daños materiales y una importante carga vehicular en la zona.

Fue en dirección a Centro Sur, a la altura del puente de la autopista México- Querétaro, en donde el auto perdió el control, por el presunto exceso de velocidad.

Al perder el control, el auto chocó contra el muro divisor y posteriormente volcó, quedando con los neumáticos arriba, con importantes daños materiales.

Paramédicos de la Cruz Roja, son quienes acudieron a brindar los primeros auxilios, y tras realizar la valoración, determinaron que no había personas con heridas graves.