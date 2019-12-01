En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Asegura la Marina equipo táctico en la comunidad El Habillal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 17:19:57

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 15 de febrero de 2026.- Elementos de la Marina aseguraron en la comunidad de El Habillal, equipo táctico, cargadores y cartuchos.

Al respecto se informó que elementos de la Marina llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en esta ciudad portuaria.

En un momento determinado en la referida comunidad, los marinos localizaron en calidad de abandono, dos chalecos tácticos, placas blindadas, cargadores y algunos cartuchos útiles.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.