Detenido roba patrulla de la Guardia Nacional, tras accidente vial en el Macrolibramiento de Huimilpan, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 17:28:57
Huimilpan, Querétaro, a 15 de febrero de 2026.- En las primeras horas de este domingo, se registró una importante movilización de autoridades en el municipio de Huimilpan, luego de que un sujeto, quien previamente estaba detenido, robó una unidad de la Guardia Nacional.

Se conoció que el sujeto, había estado involucrado en un hecho de tránsito, sobre el Macrolibramiento Apaseo - Palmillas, sobre el kilómetro 53, situación por la cual fue detenido por autoridades que tomaron conocimiento.

El sujeto, fue trasladado a a juzgados cívicos en el municipio de Huimilpan, por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes descendieron de la unidad, dejando al sujeto sin ninguna vigilancia, mientras ellos se encontraban dentro de las instalaciones de juzgados.

El detenido aprovechó para pasarse al asiento del conductor y posteriormente se robó la unidad policial 21001, en la cual se encontraban las armas policiales.

Tras una intensa búsqueda, con el apoyo del GPS, la unidad fue ubicada en la localidad de El Peral, en el municipio de Huimilpan, misma que fue recuperada, junto con las armas policiales y el sujeto, quien nuevamente fue puesto a disposición de la autoridad.

