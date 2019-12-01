FGR logra procesar a 30 detenidos tras cateos en Querétaro; van a penales en Michoacán 

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República informó que un juez federal dictó vinculación a proceso contra 30 personas detenidas durante una serie de cateos realizados de manera simultánea en el estado de Querétaro, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la autoridad federal, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentó los datos de prueba suficientes para que el órgano jurisdiccional determinara iniciar proceso penal contra los imputados. Diez de ellos enfrentarán cargos por posesión de narcóticos con fines de venta, mientras que el resto fue vinculado también por la posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Las detenciones se concretaron tras la ejecución de 12 órdenes de cateo en distintos puntos de la entidad, en un despliegue coordinado por la Policía Federal Ministerial, perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y corporaciones estatales.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron armamento corto y largo, más de 200 cartuchos útiles, cargadores, así como diversas sustancias ilícitas, entre ellas metanfetamina, cocaína y marihuana. También fueron decomisados vehículos, inmuebles, teléfonos móviles, dinero en efectivo, joyas, equipos de cómputo, cuatrimotos y básculas grameras.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa para los imputados. Los hombres fueron internados en el CEFERESO 17 CPS Michoacán, mientras que las mujeres quedaron recluidas en el Centro Penitenciario Mil Cumbres, ambos ubicados en el estado de Michoacán.

La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas vinculadas a proceso serán consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.