Policías de CDMX abaten a hombre que amagó a su esposa con arma de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 11:19:55

Ciudad de México, a 5 de enero 2026.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), abatió a un hombre que agredió y amenazó con un arma de fuego a su esposa.

De acuerdo con información oficial, los hechos se desarrollaron en Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa.

Se dio a conocer que alrededor de las 3:00 horas del 5 de enero, la víctima accionó un botón de pánico en la vía pública y denunció que su esposo había llegado ebrio a su domicilio y la golpeaba.

Por lo anterior, una unidad del Grupo Zorros de la Policía Capitalina se movilizó al lugar y hallaron a Ricardo N., de 43 años, quien amenazaba a su cónyuge, de 34 años.

Según las autoridades, en cuanto el sujeto sospechoso vio a los agentes abrió fuego en su contra, lo que desató un tiroteo al interior del domicilio de la pareja en el que Ricardo N. fue abatido.

Asimismo, un oficial resultó herido y fue trasladado a un hospital para su debida atención médica.

Cabe mencionar que los hijos del matrimonio se encontraban dentro de la casa en el momento de la balacera, pero resultaron ilesos.