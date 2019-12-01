Policías dan muerte a 12 sujetos en enfrentamiento en Doctor Coss, Nuevo León

Doctor Coss, NL., a 22 de agosto de 2025.- Un enfrentamiento armado entre elementos de la Fuerza Civil y un grupo de presuntos delincuentes dejó un saldo de 12 agresores abatidos en el municipio de Doctor Coss, de acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje como parte del Operativo Muralla. Según la dependencia, los efectivos fueron atacados mientras circulaban por la zona, lo que derivó en un enfrentamiento.

En el lugar, las autoridades aseguraron al menos ocho armas largas, además de equipo táctico, cargadores y cartuchos. La Secretaría precisó que, pese a la intensidad del ataque, ningún oficial resultó lesionado y la situación fue controlada.

“El personal repele la agresión hasta lograr controlar la situación. El personal se encuentra sin novedad y con el control del lugar”, destacó la corporación en un comunicado oficial.

Tras los hechos, se solicitó la intervención de peritos especializados para realizar las investigaciones correspondientes y procesar la evidencia asegurada.

Doctor Coss, ubicado en la frontera con Tamaulipas, ha sido escenario recurrente de operativos de seguridad debido a su relevancia estratégica para el tráfico de armas y drogas.

