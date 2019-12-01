Policía Municipal evita asalto en joyería de Huetamo y captura a dos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 22:00:08

Huetamo, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- La rápida reacción de la Policía Municipal permitió frustrar un asalto a la joyería “Dos Diamantes”, logrando la detención de dos presuntos ladrones y la recuperación de las prendas de oro sustraídas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas de este viernes, cuando dos sujetos ingresaron al local y amenazaron a la encargada con un arma para apoderarse de diversas joyas. Tras huir, la afectada alertó a las autoridades, lo que derivó en un operativo inmediato.

Minutos después, los policías lograron dar alcance a los sospechosos y encontraron entre sus pertinencias una bolsa negra con las piezas robadas, así como el arma utilizada para cometer la amenaza.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso de denuncia e investigación. Las autoridades locales reiteraron su compromiso de atender de manera inmediata cualquier emergencia que ponga en riesgo a la ciudadanía.