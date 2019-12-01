Michoacán: Choque vehicular en la Siglo XXI deja un herido

Michoacán: Choque vehicular en la Siglo XXI deja un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 09:50:15
Salvador Escalante, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó el conductor de un tráiler el cual chocó contra otra unidad, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) en el municipio de Salvador Escalante.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron al chofer de un tráiler que estaba lesionado.

Entre tanto persona de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial para deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
