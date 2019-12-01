Sheinbaum se reúne con comunidad mexicana en Washington, tras reunión con Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 21:47:22
Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con la comunidad mexicana en la ciudad de Washington D. C., luego de su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el sorteo del Mundial 2026.

Según las cuentas oficiales del Gobierno mexicano, la mandataria “reafirmó la defensa de hermanas y hermanos migrantes”.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal resaltó que los connacionales son gente trabajadora y honesta y pidió “un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos”.

La gobernante estuvo acompañada de Esteban Moctezuma, embajador mexicano en la Unión Americana.

Cabe señalar que la reunión que sostuvo con el mandatario estadounidense, es la primera vez que se encuentran cara a cara, desde que ambos llegaron al poder.

