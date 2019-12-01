Tammi Anguiano toma el mando antisecuestro en la FGE Michoacán: más de 20 años cazando criminales respaldan su llegada a la UECS

Tammi Anguiano toma el mando antisecuestro en la FGE Michoacán: más de 20 años cazando criminales respaldan su llegada a la UECS
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 21:47:19
Morelia, Mich., a 5 de diciembre de 2025.– La Fiscalía General del Estado movió ficha en una de sus áreas más sensibles: Tammi Anguiano Zamudio fue designada por el fiscal Carlos Torres Piña como nueva titular de la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), reemplazando a Rodrigo González Ramírez y enviando un mensaje directo a las bandas que operan en la entidad: vienen tiempos de mano firme.

Anguiano no es improvisación. Habla su trayectoria: dos décadas en procuración de justicia, un doctorado en Derecho Penal Constitucional, una maestría en Sistema Penal Acusatorio, y un largo historial de especializaciones en secuestro, trata de personas, violencia sexual, justicia para adolescentes y negociación en crisis. En pocas palabras, un perfil preparado para enfrentar lo más duro del crimen organizado.

Su formación no nació de la teoría: fue alimentada en campo, en audiencias, con víctimas, con detenidos, con operaciones reales. Colombia, Francia, Estados Unidos (FBI), USAID, OPDAT… su currículum lleva sellos internacionales que no cualquiera presume.

De ministerio público a cazadora de secuestradores

Desde 2003 inició su carrera en el Ministerio Público. Pasó por agencias investigadoras en Morelia y Zitácuaro, trabajó en delitos sexuales, homicidios y trata de personas. Más tarde llegó a la trinchera que marcaría su sello profesional: la unidad antisecuestros, donde permaneció por más de diez años, escalando hasta convertirse en Directora de Carpetas de Investigación de la UECS, puesto que ahora deja para ocupar el mando de toda la unidad.

No sólo opera, también enseña. Ha sido docente y formadora de agentes del Ministerio Público, impartiendo cursos y materias de sistema penal, investigación y procedimiento acusatorio. Una funcionaria que no sólo ejecuta, sino que transmite conocimiento y disciplina.

Nuevo liderazgo, nuevas expectativas

El nombramiento de Tammi Anguiano prende reflectores. La UECS es uno de los frentes más delicados del estado y su nueva titular llega con credenciales que anticipan una estrategia más técnica, especializada y operativa. Michoacán tiene nueva comandante antisecuestros. Y viene con expediente pesado.

