Detienen a 10 presuntos criminales en Michoacán; les aseguran armamento y estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 17:36:05

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a 10 presuntos criminales en diferentes municipios del estado de Michoacán, como parte de un operativo en la entidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, las detenciones se llevaron a cabo en Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo, en el marco del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia‘, que fue lanzado por el Ejecutivo federal tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, el pasado 1 de noviembre.

Asimismo, se indicó que los agentes les incautaron ocho armas de fuego, 438 cartuchos, cinco kilogramos de marihuana y diversas dosis de metanfetamina, así como cinco vehículos.

De igual forma, realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras, tianguis e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, con el fin de “brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos”.