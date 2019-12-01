Muere en enfrentamiento presunto autor intelectual del asesinato del “Jefe Milton”, mando cercano a García Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 23:03:52

*Edgar Aarón “N”, identificado por autoridades como fundador de un grupo criminal, falleció junto con otra persona en Naucalpan. Las investigaciones lo vinculan con el homicidio del jefe de Operaciones Especiales de la Policía capitalina.

Naucalpan de Juárez, Mex., a 5 de noviembre de 2026.— Un enfrentamiento a balazos en Lomas Verdes dejó dos personas muertas, entre ellas Edgar Aarón “N”, señalado por autoridades federales como líder y fundador de una organización criminal y presunto autor intelectual del asesinato de Milton Morales Figueroa, conocido como el “Jefe Milton”.

De acuerdo con el informe oficial, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y del Centro Nacional de Inteligencia realizaban trabajos de campo para cumplimentar órdenes de cateo en inmuebles vinculados con presuntos integrantes del grupo.

Durante el despliegue, los ocupantes de un vehículo identificaron a los elementos federales y dispararon contra ellos, según la versión de las autoridades. Los agentes respondieron a la agresión y dos personas perdieron la vida. Una fue identificada como Edgar Aarón “N”; el reporte no precisó la identidad de la segunda.

El crimen del “Jefe Milton”

El nombre de Edgar Aarón “N” estaba relacionado con las investigaciones por el asesinato de uno de los mandos que encabezaban operaciones contra organizaciones criminales en la Ciudad de México.

Milton Morales Figueroa era comisario jefe y coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Fue asesinado el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México, como confirmó la corporación al despedirlo con honores.

Conocido como el “Jefe Milton”, era un colaborador de confianza de Omar García Harfuch durante su gestión al frente de la Policía capitalina. Su asesinato golpeó al equipo de mandos que había crecido dentro de la corporación durante ese periodo.

Morales encabezó operativos para desarticular organizaciones como La Unión Tepito y participó en acciones que derivaron en importantes decomisos de droga. Su trabajo lo colocaba en una de las áreas encargadas de combatir a grupos criminales que operaban en la capital.

El reporte federal sobre el enfrentamiento en Naucalpan señala a Edgar Aarón “N” como presunto responsable de planear ese homicidio.

Una organización con operaciones en tres entidades

Las investigaciones atribuyen al grupo encabezado por Edgar Aarón “N” presencia en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, así como actividades de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero y robo de combustible.

La organización también estaría involucrada en la venta y distribución de drogas y en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

El mismo reporte indica que Edgar Aarón “N” fue sancionado el 19 de noviembre de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus vínculos con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

Continúa la búsqueda de otros integrantes

Tras el enfrentamiento, se notificó al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias de las dos muertes.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad informaron que continuarán los trabajos de inteligencia e investigación con las corporaciones de seguridad y las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México para identificar y detener a otros integrantes de la organización.