Policía Morelia detiene a tres presuntos ladrones

Policía Morelia detiene a tres presuntos ladrones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:14:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Elementos de la Policía Morelia lograron la detención de tres presuntos ladrones.

Al respecto se informó que agentes de la Policía Morelia llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia.

En un momento determinado fueron alertados de que en la colonia Guadalupe, desconocidos estaban intentado entrar a un domicilio.

Tras implantar un operativo los uniformados lograron detenerte a los tres presuntos ladrones, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Emiliano Zapata de Uruapan, Michoacán 
Pierde la vida un motociclista al derrapar en Paseo Central de San Juan del Río, Querétaro
Detenciones y aseguramientos marcan el fin de semana en Michoacán: En operativos conjuntos, 12 detenidos, explosivos, armas y vehículos asegurados
Motociclista queda gravemente herido al sufrir un accidente en laterales de Paseo de la República en el municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Fiscalía de Michoacán realiza movimientos estratégicos en su estructura de procuración de justicia: Tres nuevos fiscales regionales y un nuevo encargado de despacho
Operativo federal para capturar a “El Camaleón” desata bloqueos en Michoacán; presunto delincuente fue arrestado en 2024 y dejado en libertad por un juez
Estallido de violencia llega a Morelia y suman 10 municipios de Michoacán bajo bloqueos y enfrentamientos este lunes
Se enfrentan fuerzas de seguridad con presuntos delincuentes en Santa Fe de la Laguna, Michoacán
Comentarios