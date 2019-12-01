Policía Morelia detiene a tres presuntos ladrones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:14:56

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Elementos de la Policía Morelia lograron la detención de tres presuntos ladrones.

Al respecto se informó que agentes de la Policía Morelia llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia.

En un momento determinado fueron alertados de que en la colonia Guadalupe, desconocidos estaban intentado entrar a un domicilio.

Tras implantar un operativo los uniformados lograron detenerte a los tres presuntos ladrones, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.